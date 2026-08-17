Incendio a Civitella: coinvolti 20 ettari di vegetazione, nella notte monitoraggio con droni e termocamere

Per tutta la giornata di domenica 16 agosto i Vigili del Fuoco del Comando di Forlì-Cesena sono intervenuti nel comune di Civitella di Romagna, in località Montevecchio, per un incendio di vegetazione che ha interessato un estensione approssimativa di circa 20 ettari. Durante la notte le squadre hanno effettuato il monitoraggio dell’area anche tramite il nucleo Sapr, utilizzando droni dotati di visori notturni e termocamere per individuare eventuali focolai e punti caldi da bonificare. Nella giornata odierna, lunedì 17 agosto, sono ancora operative sul posto 2 squadre del Comando insieme a diverse squadre della Protezione Civile, impegnate nelle operazioni di bonifica e minuto spegnimento dell’area interessata per evitare la ripresa del rogo.