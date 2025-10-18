Inaugurato l’Ecocentro di Meldola. E’ costato 840mila euro, coperti al 90% da fondi Pnrr

È stato inaugurato ieri l’Ecocentro di Meldola, struttura che sorge in via Alessandro Volta, che si estende su un’area di 1.908 metri quadrati finanziata con un investimento complessivo di circa 840mila euro, coperti per il 90% con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il cantiere, iniziato circa un anno fa, ha permesso di creare una realtà dove i residenti in uno dei 13 Comuni soci possono conferire i propri rifiuti. Nelle aree dedicate è possibile portare varie tipologie di materiali: dalla carta al vetro, dalla plastica agli ingombranti, fino ai rifiuti speciali e ai Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

«Il terreno nel quale è stato costruito questo Ecocentro era di proprietà privata – ha spiegato il sindaco Roberto Cavallucci –: abbiamo quindi fatto un accordo pubblico-privato attraverso il quale questo terreno ci è stato ceduto. Ringrazio davvero le imprese proprietarie perché senza di loro oggi non saremmo qui. Il progetto è stato finanziato con circa 700mila euro di fondi Pnrr a cui poi Alea Ambiente ha aggiunto altri 140mila per un importo complessivo di 840mila euro. Oggi mettiamo a terra qualcosa di concreto dove i cittadini possono fare una raccolta differenziata in modo preciso, puntuale».

«L’impiantistica nell’ambito della gestione dei rifiuti è molto importante – ha sottolineato Irene Priolo, assessora all’ambiente della Regione Emilia-Romagna –. Il comprensorio di Forlì-Cesena ha l’83% di raccolta differenziata, Meldola è a quasi l’80%, quindi dovete fare di più per arrivare al benchmark del territorio ma questi obiettivi non si raggiungono se non c’è l’impiantistica. Questi centri evitano gli abbandoni e consentono al cittadino di conferire i propri rifiuti favorendo la socialità».

«Questo è il dodicesimo centro di raccolta gestito dalla società – ha sottolineato Filippo Santolini, assessore all’ambiente e presidente del coordinamento soci di Alea Ambiente –. Alea Ambiente serve circa 98mila utenze per 180mila cittadini come bacino. Questo centro di raccolta è importante non solo per Meldola ma per l’intera vallata».

«Così come avviene per gli altri Ecocentri, anche questo sarà fruibile da tutti i cittadini dei 13 Comuni soci di Alea Ambiente indipendentemente dalla loro residenza – sottolinea Simona Buda, presidente di Alea Ambiente –. Un progetto, terminato nei tempi previsti, che testimonia l’impegno congiunto di Alea Ambiente e delle amministrazioni comunali nel migliorare costantemente i servizi ambientali e nel promuovere comportamenti sempre più responsabili».

«Il nostro obiettivo è quello di migliorare costantemente il servizio – ha detto il direttore, Gianluca Tapparini –. L’Ecocentro è un servizio fondamentale e questo mancava così come quello che stiamo costruendo a Forlì, presso la sede dell’azienda, che prevederà la realizzazione anche di un centro del riuso a disposizione di tutto il territorio». La struttura meldolese sarà operativa da oggi, dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30.