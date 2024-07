In migliaia in piazza a Forlì per il concerto di Radio Bruno con Elettra Lamborghini, Coma_Cose e Renga e Nek - Gallery

La suggestione di San Mercuriale sullo sfondo del concerto di Radio Bruno in piazza Saffi. E quella delle migliaia di persone accorse in centro a Forlì per ascoltare alcune delle hit del momento. Ad aprire la serata Renga e Nek, che lo scorso anno in città venne da volontario in occasione dell’alluvione. Poi spazio a Coma_Cose, Elettra Lamborghini, La Rappresentante di Lista, Arisa e Cristina D’Avena per la gioia del pubblico presente. Sul palco si sono alternati big della canzone italiana, quindi i riflettori hanno portato alla ribalta uno straordinario ospite internazionale, i britannici Blue, boy band che ha letteralmente spopolato neri primi anni Duemila e che ha rinnovato un tuffo al cuore a molti millenials.

L’assessora Cintorino: “Piazza Saffi protagonista della musica”

“Anche per l’estate 2024, Piazza Saffi si conferma è una delle protagoniste della musica leggera italiana grazie al Concerto di Yoga Radio Bruno”. E’ grande la soddisfazione dell’assessora Andrea Cintorino di fronte alle migliaia di persone viste ieri sera nel cuore di Forlì. “Un ringraziamento speciale va a Radio Bruno - afferma Cintorino, Assessore ai Grandi Eventi - che dimostra la sua eccellente qualità artistica e organizzativa, il valore di grande emittente nazionale e internazionale, l’attaccamento al territorio e alle città come Forlì alla quale è legata da radici profonde. Come assessorato crediamo fortemente nell’importanza del Concerto di Radio Bruno e ce l’abbiamo messa tutta per dimostrare di essere interlocutori professionali e di avere le capacità di rendere Forlì accogliente e dinamica. Tengo molto a ringraziare il servizio Cultura, guidato dal dottor Stefano Benetti, lo staff operativo e la Polizia locale. Mi preme esprimere gratitudine anche a tutte le realtà che, attraverso il loro sostegno, hanno permesso la realizzazione di questo evento che oltre ad aver attirato anche migliaia di persone da fuori città”.