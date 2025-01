In giro per Forlì con venti panetti di hashish nello zaino per un totale di 2 chili: scatta l’arresto

Maxi-sequestro di droga a Forlì. Nella notte tra sabato e domenica, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, poco dopo le 3 ha scoperto quattro giovani (tre ragazzi e una ragazza) in una zona del centro storico caratterizzata dalla frequentazione di persone dedite al consumo di droga.

L’attenzione del personale veniva attirata, in particolare, dalla presenza di una persona, già nota alle Forze dell’ordine e solita muoversi con rapidità, nella zona di Corso Mazzini, utilizzando un monopattino o una bicicletta. Avvedutosi della Volante, il sospettato si dava alla fuga ma veniva raggiunto e bloccato. Nello zaino che portava sulle spalle, da cui proveniva un odore intenso, venivano rinvenuti venti panetti di Hashish integri e sigillati, per un peso complessivo di 2 kg.

Altri 50 grammi venivano trovati nelle tasche dei pantaloni, oltre alla somma di cento euro, ritenuti provento di attività di spaccio, e tre telefoni cellulari spenti, privi di smart card, di provenienza furtiva; il tutto veniva sottoposto al vincolo del sequestro penale.

L’uomo, cittadino pakistano già destinatario della misura di prevenzione del Divieto di Accesso ai Centri Urbani emesso dal Questore di Forlì in ragione della sua pericolosità, veniva tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e indagato per il reato di ricettazione. Nella stessa mattinata il giudice, condivise le risultanze investigative, ha poi disposto la convalida dell’arresto e applicato la misura della custodia cautelare in carcere.