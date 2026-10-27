In giro per Forlì con una pistola a salve priva di tappo rosso: denunciato dai Carabinieri

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Forlì hanno denunciato un uomo per “resistenza a pubblico ufficiale”, “rifiuto d’indicazione sulla propria identità personale e ubriachezza molesta”. L’uomo si è reso protagonista di una lite, per futili motivi, con un’altra persona. Nel corso del controllo, evidenziando uno stato di alterazione psicofisica dovuto all’abuso alcol, inizialmente rifiutava di fornire le proprie generalità, quindi tentava di opporsi ai Carabinieri intervenuti per sedare la lite.

Denunciato anche un giovane per “porto ingiustificato di armi o di strumenti atti ad offendere” poiché, durante un controllo lungo una via cittadina è stato sorpreso in possesso di una pistola a salve priva di tappo rosso e completa di caricatore con 8 munizioni sempre a salve.