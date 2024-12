Impianti da sci chiusi, ma i turisti riempiono la Campigna

Gli impianti sciistici di Campigna-Monte Falco restano fermi ma non immobilizzano la stagione invernale che ha invece preso il via complice la neve. È boom di turisti che hanno scelto, anche durante le festività natalizie, di raggiungere le foreste casentinesi riempiendo le strutture ricettive. Nonostante gli impianti di risalita fermi, sono in tanti ad aver sfrecciato sulla neve a bordo degli slittino mentre le guide escursionistiche hanno dato la possibilità di scoprire il bosco innevato con le ciaspole ai piedi. Qualche temerario non ha resistito a mettere comunque gli sci ai piedi solcando la neve fresca o misurandosi con qualche duna di neve e la tavola da snowboard. La Provincia sta, intanto, interloquendo per capire se è possibile trovare un gestore che in tempi brevi possa riaprire gli impianti sciistici. La volontà condivisa dell’Ente provinciale e l’amministrazione comunale di Santa Sofia è infatti quella di riaprire il più velocemente possibile il campo scuola e le piste da fondo ma ancora non c’è una data certa. Tra gli operatori economici c’è comunque la speranza che possa essere trovato un accordo entro il 30 dicembre, così da poter annunciare agli amanti degli sci la possibilità di festeggiare l’arrivo del nuovo anno sulle piste