Il tragico incidente di Forlì: venerdì il funerale della 23enne Caterina Romualdi

Fissati i funerali di Caterina Romualdi, la ragazza di soli 23 anni che ha perso la vita nel tragico incidente stradale avvenuto domenica sera in viale dell’Appennino. Una notizia che ha scosso profondamente la città, lasciando un vuoto incolmabile tra amici e conoscenti. La cerimonia funebre si terrà venerdì 8 maggio con partenza alle 9.30 dalla camera mortuaria dell’ospedale Morgagni-Pierantoni. Seguirà la funzione religiosa (alle 9.45) nella chiesa di San Pio X, in via Ribolle a Ca’ Ossi. Il dramma si è consumato nella tarda serata di domenica, intorno alle 23.30. La Renault Clio con tre giovani a bordo viaggiava in direzione del centro storico. A poche centinaia di metri dalla rotonda di porta Ravaldino la perdita di controllo della vettura. A quel punto l’utilitaria è diventata ingovernabile, finendo in testacoda e colpendo il platano nella corsia opposta. L’impatto è stato molto violento e l’urto ha spezzato la vita a Sirin Jaziri e a Caterina Romualdi, mentre la sorella Angelica è stata trasporta al Bufalini dove è tuttora ricoverata.