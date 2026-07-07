Il Sommo Poeta e San Pellegrino in uno spettacolo

Il recital su Dante Alighieri e San Pellegrino Laziosi approda all’Arena di Ravaldino.

Presentata il 2 maggio scorso a Forlì nella Basilica di Santa Maria dei Servi, nell’ambito delle Giornate Pellegriniane in occasione della festività del patrono, la singolare pièce teatrale “Il Santo e il Poeta: Pellegrino e Dante” sarà riproposta questa sera alle 21 all’Arena Rocca di Ravaldino (ingresso via Giovanni dalle Bande Nere, 1). Il confronto dialettico fra il frate servita e il divin poeta, è un viaggio scenico tra parole, suggestioni e tradizione. Non sappiamo se Dante Alighieri e Pellegrino Laziosi abbiano mai dialogato fra loro: i due erano coetanei, d’indole guerriera ma animati anche da una profonda spiritualità. Il fatto inconfutabile che il Sommo Poeta abbia soggiornato per molti mesi a Forlì negli anni tra il 1303 e il 1310, nel periodo dell’esilio, può aver favorito questo incontro. Il testo in versi di Giampiero Pizzol, unito alle interpretazioni di Giampiero Bartolini e di Angelo Generali, accompagnati dalle musiche di Marco Versari, rende un clima di dialogo, che si fa a volte scontro o racconto epico. «Il teatro – precisa Bartolini – riesce spesso a colmare le lacune storiche».

Per entrambi si tratta di due vie parallele nate da un crocevia drammatico: per Pellegrino la partecipazione come ghibellino alla strage del Sanguinoso Mucchio del 1° maggio 1282, ricordato nel canto XXVII dell’Inferno, per il sommo poeta le battaglie di San Lorenzo e Pulicciano, con cui aveva cercato invano di rientrare in Firenze con la spada in mano e il rango di capitano degli esuli, sostenuto in questo dagli Ordelaffi di Forlì. «Il nostro spettacolo –conclude l’attore forlivese –parla di guerra, ma anche di alternative alla violenza. Questo ne fa non solo una rievocazione storica, ma una pièce viva e di scottante attualità». Informazioni e prenotazioni: pizzol@compagniabella.com oppure 338.5070079.