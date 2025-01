Il sindaco Zattini: “Miranda Cicognani avrà il riconoscimento che si deve ai grandi forlivesi”

Il sindaco Gian Luca Zattini e l’assessore allo sport Kevin Bravi hanno espresso il cordoglio della città per la scomparsa di Miranda Cicognani: “Con profondo dolore abbiamo appreso la notizia della scomparsa di Miranda Cicognani, atleta di rango internazionale, cittadina di grande senso civico e immortale portabandiera dello sport forlivese. Alle Olimpiadi di Helsinki del 1952, l’immagine della nostra giovanissima concittadina che portava il Tricolore aprendo il passaggio della squadra azzurra fu motivo, allora come nei decenni a seguire, di una soddisfazione straordinaria che in quegli anni difficili della Ricostruzione innescò speranza ed entusiasmi. Miranda Cicognani prese parte a tre edizioni consecutive dei Giochi. Lei e la ginnastica divennero in quel periodo un segno distintivo di Forlì nel mondo. Insieme a Miranda, infatti, la sorella Rosella, Gabriella Santarelli e Wanda Soprani raggiunsero i livelli della partecipazione olimpica, mentre in ambito dirigenziale iniziava la sfolgorante carriera di Bruno Grandi. In questo triste momento, a nome dell’Amministrazione comunale, ci uniamo al dolore dei familiari, del mondo sportivo, degli amici e degli estimatori, esprimendo i sentimenti di cordoglio, stringendoci a loro in un abbraccio di stima e riconoscenza. Ricorderemo Miranda Cicognani in apertura del prossimo Consiglio comunale, nella sede istituzionale di massima autorevolezza, tributando a Lei il riconoscimento che si deve ai Grandi forlivesi”.