Il sindaco di Forlì incontra Legacoop: “La cooperazione ha trainato la Romagna nella sua crescita”

Lo sviluppo e la tenuta dei servizi sociosanitari, i trasporti e la logistica, la grande rete infrastrutturale sovracomunale, l’occasione data dallo sviluppo del porto di Ravenna, il sistema aeroportuale e fieristico della Romagna.

Sono questi alcuni dei temi al centro di un incontro svoltosi ieri pomeriggio tra il mondo della cooperazione forlivese rappresentato da Paolo Lucchi, presidente di Legacoop Romagna, Luca Panzavolta, AD di Cia-Conad, Antonella Conti, presidente di Formula Servizi, Simona Benedetti, coordinatrice dell’attività sindacale di Legacoop, Michele Gardella, presidente di Idrotermica Coop, Raffaella Piva, vicepresidente della cooperativa CAD, Monica Fantini, presidente di Conscoop, il sindaco Gian Luca Zattini e l’assessore Paola Casara.

“Attorno a questi temi – ha esordito Paolo Lucchi, presidente di Legacoop Romagna – crediamo si debba costruire un confronto importante e un percorso comune utile per migliorare la qualità della vita dei nostri territori. Stiamo parlando di sfide e istanze quotidiane che accomunano il mondo della cooperazione, caratterizzato da sempre da una strategica visione d’insieme. Su questo e molto altro, il Comune di Forlì ha fatto sentire la sua presenza, dimostrando uno sforzo positivo a beneficio dell’intera comunità. Per noi quello con il sindaco Zattini e l’assessore Casara ha rappresentato un appuntamento fondamentale per ragionare in termini concreti sul futuro, la programmazione e la crescita della città di Forlì”.

“La cooperazione ha trainato la Romagna nella sua crescita, facendola diventare un territorio altamente performante” – ha dichiarato il sindaco Zattini.