Il sindaco alla Polizia Penitenziaria: “ll nuovo carcere entro qualche anno” VIDEO GALLERY

La Polizia Penitenziaria di Forlì questa mattina ha celebrato il 208° anniversario dalla fondazione del corpo in un salone comunale gremito. La cerimonia è stata aperta dai bambini della scuola dell’infanzia il Quadrifoglio ad indirizzo musicale che, accompagnati dalla piccola orchestra degli studenti dell’istituto Masini, hanno intonato l’inno di Mameli. Un’occasione per il sindaco Gian Luca Zattini per ribadire il suo impegno “per superare le difficoltà nella costruzione del nascente carcere al Quattro”. L’obiettivo per il primo cittadino è quello “di inaugurare tra qualche anno il nuovo penitenziario e liberare la Rocca di Ravaldino, dove attualmente è collocata la Casa circondariale di Forlì che è considerata un’eccellenza nonostante le criticità logistiche, per restituire questi spazi alla città per uso civile”. In conclusione Zattini: “Voglio ringraziare la Polizia penitenziaria per il lavoro prezioso che svolge tutti i giorni, in un contesto difficile ma mettendo tutto il suo impegno”