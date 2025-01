Il rettore: «Stiamo per inaugurare uno studentato da 65 posti a Forlì»

BOLOGNA. Il problema degli affitti a Bologna resta e si aggrava, mentre l’Università apre nuovi studentati. Ormai è tutto pronto e il taglio del nastro arriverà a breve, confermano in Ateneo. “Stiamo per inaugurare due nuovi studentati, uno a Forlì e uno, il Baricentro, in via San Giacomo a Bologna”. Si tratta di 65 posti nel primo caso e di 50 nel secondo. Quindi, “sono solo una piccola parte di quello che servirebbe in tutte le nostre città universitarie, intanto la realizzazione di studentati continua come da programma. A breve li apriremo”. Lo spiega il rettore, Giovanni Molari, interpellato oggi in merito a margine di una conferenza alla Fondazione Zeri. Continua il rettore: “La situazione affitti è sicuramente complessa, noi abbiamo cercato di mettere in campo una serie di iniziative. È chiaro che la soluzione non può essere immediata, perché coinvolgendo diversi attori richiede tempistiche lunghe. Di problemi ce ne sono, anche se piano piano li stiamo alleggerendo”, confida Molari. (Lud/ Dire) 13:59 14-01-25 NNNN