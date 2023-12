Il ravennate Andrea a 21 anni è già un pilota: “Forlì è la realtà ideale per un giovane con il mio sogno”

«Fin da quando facevo la quarta elementare sognavo di diventare un pilota di aerei. Guardavo gli aerei con il naso all’insù e mi veniva la curiosità di sapere come pilotarli. Man mano che sono cresciuto questo obiettivo si è sviluppato, ho studiato a Forlì e ho realizzato il mio sogno.

Andrea Vassura, 21 anni compiuti da due mesi, ravennate di Torri di Mezzano, con il superamento del test finale di volo ha conseguito la licenza di pilota commerciale. Il percorso di studi di Andrea è stato tutto incentrato al raggiungimento di questo obiettivo. Dopo le scuole medie, infatti, si è iscritto all’istituto aeronautico di Forlì dove, nel 2021 si è diplomato come perito aeronautico con la votazione di 98/100. «Avere la possibilità di studiare abbastanza vicino a casa è stato fondamentale, Forlì è la realtà ideale per un giovane che sogna di diventare pilota - sottolinea Andrea -. Il polo aeronautico forlivese è molto valido, riesce ad attirare ragazzini delle superiori che non devono cercare troppo lontano per trovare più sbocchi di lavoro: Enav, ingegneria e scuola di volo sono a pochi passi uno dall’altro, è un grande vantaggio».

Durante il suo percorso di studi, all’età di 17 anni e ancor prima di avere la patente di guida, Andrea ha conseguito, presso la scuola Assofly di Ravenna, la licenza di pilota privato con la quale, dopo essersi associato all’Aeroclub di Lugo, si è dilettato a far fare voli panoramici ad amici e parenti. Dopo il diploma, si è iscritto alla scuola di volo Professional Aviation di Ozzano dell’Emilia, dove ha trovato aerei di ultima generazione insieme a un ambiente giovane e dinamico che gli hanno permesso di completare le ore di volo e, soprattutto, di poter studiare approfonditamente la parte teorica (ben 13 materie con esami specifici in lingua inglese) necessari al raggiungimento dell’obiettivo finale.

Andrea, è anche appassionato di ciclismo. Ha praticato agonismo su strada dalla categoria G1 alla categoria Juniores vestendo le maglie del Pedale Azzurro di Ravenna, Asd Andrea Cattoli di Cesena e Scat di Forlì. Ora, nel tempo libero, segue i ragazzi della categoria giovanissimi del sodalizio ravennate. Gli obiettivi da raggiungere per Andrea Vassura non sono finiti, da pilota commerciale a istruttore di volo fino al traguardo finale di pilota di linea in una compagnia aerea. «Per ora sono un pilota commerciale, non guido aerei passeggeri - prosegue Andrea - ho in previsione di continuare a studiare. Ho l’opportunità di fare un corso per diventare istruttore di volo, sempre nella mia scuola, e di conseguenza potrò iniziare a lavorare come istruttore alla Professional Aviation. Il corso parte a gennaio e dura un paio di mesi, poi da marzo inizierò a lavorare come istruttore. Sarà un po’ strano trovarsi dall’altra parte». Andrea proseguirà anche la strada per poter entrare in una compagnia di linea. «Per presentarsi alle compagnie serve anche un’altra licenza per lavorare in un contesto di due o più piloti - spiega - conto di prenderla nel giro di poco tempo. Poi presenterò il curriculum alle compagnie e attenderò una chiamata. La richiesta in questo settore è alta, spero nel giro di sei mesi di avere riscontri. Intanto mi preparo per fare l’istruttore di volo, poi si vedrà».