Il presidente del Volley Forlì Giovanni Gavelli ricoverato in terapia intensiva

È ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Morgagni-Pierantoni Giovanni Gavelli, lo storico presidente del volley Forlì che sabato sera ha accusato un malore durante la partita di serie B, le sue condizioni sono ancora critiche, ma la situazione è sotto controllo e ieri Gavelli è stato sottoposto ad una serie di accertamenti diagnostici. I primi controlli alla testa e al sistema circolatorio hanno dato esiti confortanti, resta da capire quale siano state le origini del malore (probilmente un infarto) che ha colpito il presidente. Il mondo della pallavolo forlivese dopo il grande spavento di sabato ha tirato un sospiro di sollievo e ora l’auspicio è che il simbolo della pallavolo cittadina si riprenda il prima possibile.

La grande paura si è materializzata sul 7-7 del quarto parziale del derby di serie B maschile tra Sab Group e Querzoli, con il Rubicone che era avanti per due set a uno. Non c’è stata nessuna avvisaglia, solo un movimento del presidente Gavelli che, seduto in tribuna, ha posto la mano sulla spalla di un parente che lo accompagnava e si è accasciato su un fianco, perdendo i sensi. La partita è stata subito interrotta e i giocatori e gli staff delle due squadre si sono riuniti al centro del campo in attesa. Dopo qualche minuto è arrivata l’ambulanza e sono iniziate le manovre di rianimazione che sono durate circa un’ora, fin quando Gavelli ha ricominciato a respirare autonomamente e ha ripreso conoscenza.