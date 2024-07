Il pop italiano si dà appuntamento a Forlì: da Elettra Lamborghini a Renga e Nek, poi Coma Cose, Arisa e tanti altri mercoledì sera con Radio Bruno

Elettra Lamborghini, Renga e Nek, Coma_Cose, La Rappresentante di Lista, Arisa, Malika Ayane, Olly, Sarah Toscano, Benji & Fede, Cristina D’Avena, LDA, Wax, Cioffi e, ospite internazionali, i britannici Blue. Cast stellare per una serata rigorosamente a ingresso libero in piazza Saffi. E’ arrivato il grande giorno per Yoga Radio Bruno Estate e mercoledì sera forlivesi e non potranno godere di un grande evento musicale, che oltre che live può essere seguito in diretta sulle frequenze di Radio Bruno, su Radio Bruno Tv (canale 73 del Digitale Terrestre) e tramite la app Radio Bruno. Inoltre, come lo scorso anno e, grazie all’accordo con Mediaset, la serata andrà in onda in differita su La5 nel mese di agosto.

“Piazza Saffi e Forlì tornano protagoniste sulla scena musicale e artistica nazionale con questo straordinario concerto - afferma l’assessore ai grandi eventi Andrea Cintorino -. Radio Bruno è garanzia di qualita’ e spettacolo e farà del “cuore” di Forlì una delle grandi piazze italiane del divertimento e dell’energia, dell’estate 2024”.

Varchi aperti alle 19

L’Amministrazione comunale informa che, in considerazione del persistere delle temperature elevate previste per la giornata di domani, mercoledì 17 luglio, in occasione dell’evento “Yoga Radio Bruno Estate 2024”, i varchi di ingresso al concerto in Piazza Saffi apriranno alle ore 19.00 anziché alle ore 18.00.

Resta invariato il divieto di transito pedonale dalle ore 17:00 alle ore 18.00 sull’intera estensione di Piazza Saffi (ad accezione del portico Palazzo delle Poste e dei Telegrafi) per operazioni di messa in sicurezza dell’area.