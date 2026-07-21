«Il Piano per il centro arriverà dopo quello strategico generale»

Passa anche dal Piano urbanistico generale il futuro del centro storico e il documento di pianificazione dedicato al cuore di Forlì. È lo stesso vicesindaco, Vincenzo Bongiorno, a indicarlo come terreno decisivo per favorire il ritorno della residenzialità, primo dei tre pilastri su cui si regge la strategia dell’amministrazione comunale per dare nuovo vigore al cuore della città. Il finanziamento a sette progetti di vicinato, che animeranno nei prossimi mesi il centro cittadino attraverso una serie di eventi, rappresenta un tassello di un quadro più ampio. «Il finanziamento ai sette progetti si inserisce in una strategia più ampia a favore del Centro, che si basa su tre asset portanti – spiega Bongiorno –. Il primo è favorire il ritorno della residenzialità. Su questo ci giocheremo molto nell’approvazione del Piano urbanistico generale».

Secondo caposaldo è il sostegno alla rete commerciale: «Anche questa misura dei sette progetti va in questa direzione, l’intenzione è quella di ripeterla. Abbiamo poi la candidatura presentata in Regione dell’hub urbano Centro Storico, sul quale confidiamo possano arrivare risorse per la rete commerciale attualmente presente – prosegue il vicesindaco –. Per sostenere nuove aperture abbiamo realizzato un apposito bando che ha sostenuto alcune nuove attività. Vedremo di ripeterlo. Vi sono poi le numerose iniziative durante tutto l’anno, in estate in particolare con i Mercoledì del Cuore e non solo. Poi nel periodo natalizio, la sosta gratuita dalle 13 per un mese e mezzo, senza dimenticare che continuiamo a concedere gratuitamente l’occupazione suolo pubblico per i dehors». Terzo elemento essenziale per il rilancio a che fare con l’elemento identitario: «È un’azione che portiamo avanti attraverso la leva della cultura, con incontri, visite guidate, tante iniziative per tutte le età ai musei come in biblioteca, occasioni di incontro all’insegna della cultura per scoprire o riscoprire quanto sia meraviglioso il nostro centro storico e il suo patrimonio di arte, storia e monumenti».

Elementi che, come tessere di un puzzle, compongono la strategia di rilancio del centro cittadino che sarà messa nero su bianco in un Piano dedicato: «La strategia è ben presente e la stiamo mettendo in pratica –assicura Bongiorno –. I frutti si stanno vedendo, ma non ho mai nascosto che il cammino è lungo. Qualcuno a volte si chiede: ma dov’è il Piano del centro storico? Informo queste persone che come Comune stiamo definendo, con in particolare il lavoro dell’assessora Andrea Cintorino, il Piano strategico a livello generale. Una volta definito quello, coerentemente con quelle linee strategiche, pubblicheremo anche un piano per il Centro, che possa rimanere come programmazione di lavoro per il presente e soprattutto per il futuro. Non avrebbe proprio senso fare un Piano dedicato al centro storico prima del Piano strategico generale».