Il nuovo medico di Portico? Arriva da Los Angeles

Arriva da Los Angeles il nuovo medico di famiglia di Portico che prenderà servizio da lunedì 21 ottobre. Si tratta della dottoressa Alessandra Conforto che vanta una trentennale esperienza in campo medico. Dopo la laurea nel 1991 all’Università di Firenze si è trasferita negli Stati Uniti prima come ricercatrice in un’azienda privata poi al pronto soccorso di uno dei maggiori ospedali della città. «Il contatto è nato quasi per scherzo – racconta il sindaco Maurizio Monti – parlando con la sorella che abita a Portico. Eravamo prossimi al Natale ed un giorno parlando mi disse che sua sorella era medico a Los Angeles e sarebbe rientrata in Italia per le festività. Chiesi di presentarmela così le ho illustrato la situazione del comune, ha accettato la proposta ed abbiamo formalizzato l’incarico con Ausl Romagna. In questo modo riusciamo finalmente a risolvere un problema che ci trascinavamo da tempo, esattamente dal febbraio 2022 quando è andata in pensione la dottoressa Laura Pezzi che era stata sostituita da medico Giulio Zanetti che però arrivava da Santa Sofia ma anch’egli è andato in pensione alla fine dello scorso anno». Il neo-medico di famiglia da lunedì riceverà i pazienti a Portico nell’ambulatorio di piazza Marconi, a Bocconi in via Nazionale, 38 e a San Benedetto in via Molino, 17. Esulta anche l’amministrazione comunale di Rocca San Casciano, dove la dottoressa Conforto farà ambulatorio il giovedì mattina alla Casa di Comunità perché si completa la squadra dei medici di famiglia.