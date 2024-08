Il Museo di Palazzo Gaddi offre gratis due domeniche nella Forlì risorgimentale

L’estate forlivese si arricchisce di un’inedita opportunità per tutti gli appassionati di storia e cultura: il Museo del Risorgimento di Palazzo Gaddi in Corso Garibaldi apre le sue porte per due esclusive visite guidate gratuite, che si terranno domenica 25 agosto e domenica 1 settembre.

Durante le visite, che si terranno alle ore 18:15 e 19:15, i partecipanti avranno l’opportunità di ammirare documenti storici, opere d’arte e cimeli che raccontano la lotta per l’unificazione d’Italia, riscoprendo il fervore e gli ideali che animarono l’epoca.

Un’occasione unica, quindi, per rivivere i momenti chiave che hanno segnato la formazione della Nazione italiana.

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Cultura e coordinata dal Servizio Cultura con la propria Unità Musei, rientra nel programma delle iniziative “Forlì. Aperto per ferie. Agosto in ... cultura”, calendario di aperture straordinarie e visite guidate ai musei, monumenti e chiese forlivesi.

I visitatori, con l’ausilio degli esperti storici Umberto Pasqui e Domenico Garompolo, potranno conoscere i preziosi cimeli e le testimonianze del Risorgimento esposte nel pregevole Palazzo Gaddi, ed ammirare i suoi ambienti decorati con gli importanti affreschi di Felice Giani.

I visitatori saranno accolti nell’androne di ingresso che si affaccia su Corso Garibaldi da cui si accede poi al maestoso scalone settecentesco, in cui campeggia una grande statua dell’Abbondanza. La cupola, impostata su una volta a vela con pregevoli stucchi nei quattro pennacchi, è affrescata con scene del “Trionfo di Zefiro e Flora”. Nel ‘700 l’illustre famiglia Gaddi intervenne in modo notevole sul Palazzo, trasformandolo in una sontuosa dimora barocca e all’aspetto imponente.

Organizzate in collaborazione con l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra (ANMIG) di Forlì, le visite rappresentano un affascinante viaggio alla scoperta di figure storiche di rilievo come Aurelio Saffi e Piero Maroncelli, coi visitatori che potranno anche scoprire i cimeli appartenuti ad Achille Cantoni, combattente volontario molto caro a Giuseppe Garibaldi, ed altri materiali legati a personalità di rilievo come Carlo Matteucci, fisico di fama internazionale, nonché ministro della Pubblica Istruzione del Regno d’Italia, Giovita Lazzarini, ministro di Grazia e Giustizia della Repubblica Romana e Antonio Fratti, volontario nella spedizione militare comandata da Ricciotti Garibaldi, figlio di Giuseppe, accorsa a difendere la Grecia nella guerra greco-turca. Negli ambienti si trovano anche diversi cimeli legati alla Grande Guerra; dalle memorie storiche dell’XI Reggimento Fanteria Casale ad oggetti e fotografie delle due medaglie d’oro forlivesi al valor militare Fulcieri Paulucci Di Calboli ed Italo Stegher.

Questo viaggio attraverso la storia è un doveroso omaggio della Città nei confronti della studiosa Flavia Bugani, per il suo instancabile impegno nella promozione della memoria storica forlivese e nella riscoperta e sua divulgazione al grande pubblico della storia di donne e uomini che hanno preso parte alla storia del Risorgimento.

Info e prenotazioni

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0543 712627 o invio di una mail a: biglietteria.musei@comune.forli.fc.it dal lunedì al venerdì.