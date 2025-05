ROMA. Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara sarà a Forlì e Ravenna domani, giovedì 22 maggio. Alle 9 è prevista la visita all’Istituto Tecnico Economico “Carlo Matteucci”, in via Filippo Turati 9. Alle 12, a Ravenna, all’Istituto Comprensivo del Mare plesso “E. Mattei”, in via IV Novembre, 86/A, a Marina di Ravenna.