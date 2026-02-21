Il ministro Nordio a Forlì per parlare di referendum sulla giustizia

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio sabato a Forlì per parlare del referendum sulla giustizia. Appuntamento alle 16.30 nel salone comunale, in piazza Saffi, 8 per l’incontro, aperto al pubblico, dal titolo “Per la riforma della Giustizia Vota Sì”. Saranno presenti come relatori, oltre al Ministro della Giustizia Carlo Nordio, la deputata di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri, il referente regionale del Comitato Camere Penali per il Sì, Licia Zanetti, il referente provinciale Comitato Giovani Avvocati per il Sì, Grisela Mesi, il coordinatore provinciale Comitato Sì Riforma, Jonathan Baratella. Modererà l’incontro Silvia Zoli, responsabile Dipartimento Giustizia.