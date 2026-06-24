Il ministro Giuli nel Forlivese alla scoperta dei tesori locali FOTOGALLERY

l ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha fatto tappa anche sul territorio forlivese per fare il punto su alcuni dei cantieri archeologici e storici più rilevanti della zona.

A lasciare il segno è stata Galeata. Il ministro è rimasto profondamente colpito dalla bellezza e dal potenziale della Villa di Teodorico. Per il sito sono infatti in arrivo risorse decisive dal Ministero della Cultura. «A settembre inizierà il primo lotto dei lavori, del valore di 542mila euro, che serviranno per la copertura minimale a protezione del mosaico rinvenuto nella sala da pranzo della villa», ha spiegato entusiasta la sindaca di Galeata, Francesca Pondini. Ma la vera svolta arriva dagli impegni futuri. «Il ministro Giuli ha garantito ulteriori 600mila euro per portare a termine il progetto», conclude la prima cittadina. L’intervento non si limiterà alla sola conservazione archeologica, ma guarderà anche alla valorizzazione paesaggistica e scientifica.

Si prevede la realizzazione di un giardino botanico con piante risalenti all’epoca di Teodorico. Per dare forma a questa idea, il Comune ha già messo in campo due borse di studio destinate agli studenti delle facoltà di Architettura e Agraria. Una volta completato il giardino, l’obiettivo è vendere prodotti agroalimentari con il marchio “Teodorico” (miele, marmellate di frutti antichi), registrato dal Comune. I ricavi saranno interamente reinvestiti nel mantenimento del sito. L’apertura ufficiale al pubblico e la piena fruibilità della villa sono previste per il 2027. Il viaggio del ministro nel Forlivese è poi proseguito verso Predappio. Accompagnato dal sindaco Roberto Canali, Giuli ha effettuato un sopralluogo per fare il punto sullo stato dell’arte dei complessi lavori di restauro che interessano l’ex Casa del Fascio e una visita agli scavi archeologici di Fiumana, per poi lasciare la vallata del Rabbi e raggiungere Dovadola.

Ultima sosta a Forlì. Il primo cittadino Gian Luca Zattini ha omaggiato il ministro Giuli con il catalogo della grande mostra sul Barocco, allestita al San Domenico, prima di un fitto a colloquio in forma privata. Al centro del confronto, la situazione dell’archivio comunale alluvionato nel 2023.

Il ministro ha sottolineato che non è possibile continuare a impiegare soldi per gli affitti. Quindi Giuli ha dato incarico alla direzione generale archivi di trovare una soluzione nel giro di 15 giorni e di procedere a stralci con le risorse e con le verifiche. Infine, il ministro ha potuto ammirare le fotografie conservate nell’archivio Zoli. Presenti l’assessore alla Cultura, Vincenzo Bongiorno e Gianfranco Brunelli, vicepresidente della Fondazione Cassa dei Risparmi.