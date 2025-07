Il festival dell’ozio: a Tredozio si esalta il riposo attivo

Questo fine settimana Tredozio si anima con il Festival dell’Ozio, una proposta originale che celebra la bellezza del riposo attivo, tra musica, natura e prodotti locali. Un clima ideale per vivere una serata di festa tra amici, immersi nella natura. Insomma, un’occasione per trascorrere un weekend all’insegna della lentezza e del buon vivere. Per chi vorrà fermarsi anche dopo gli eventi in programma, è possibile pernottare nelle strutture ricettive del territorio o optare per una sistemazione in tenda al centro turistico sportivo “Le volte”, quest’ultimo metterà a disposizione numerosi servizi come la piazzola, i bagni, docce e ingresso in piscina il giorno successivo, offerti a una tariffa agevolata predisposta in occasione dell’evento.

Si comincia domani alle 18 con la “Notte Freska” nell’area del campo sportivo. In programma lo spettacolo con la partecipazione di Miky Master Dj, Scuola di musica di Tredozio e Modigliana, 5 band della Rock house music school di Cesena e Cervia United, nonché di Radio Ultima Spiaggia. La Pro loco di Tredozio, inoltre, organizzerà un’area ristoro dove saranno disponibili bevande, birra, piadina romagnola ed i famosi “bartolacci”, prelibatezze tipiche locali cotte alla piastra a base di patate, pancetta e pepe. Il festival prosegue anche la domenica con “Gin-Ozio”. Questa volta ci si sposta in piazza Vespignani, sempre a partire dalle 18, che si animerà con le esibizioni di artisti come Drama, Sfoja Lorda e Jimmo Vdj. Nel frattempo, lo staff della Locanda dei Rioni delizierà i presenti con ottimo cibo, accompagnato da gin rigorosamente romagnoli. Lungo le rive del fiume Tramazzo sarà infatti possibile assaporare quattro diversi tipi di gin tonic: Magnetico (Cesenatico) creato dal giovane Enrico; Alta Marea (Bellaria Igea Marina) prodotto in maniera artigianale da Vittorio; Cabala (Santa Sofia/Foreste Casentinesi) frutto della passione di Alessandro e Mattia, e L’ora de Spirit (Modigliana) che è un gin artigianale dell’azienda agricola Pianello. Per maggiori informazioni consultare la pagina Facebook “lovetredozio” oppure rivolgersi al numero 339.6460006 su whatsapp.