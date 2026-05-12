Il Coro Città di Forlì compie 50 anni e cerca nuove voci

FORLI’. Il Coro Città di Forlì è stato fondato per volere del Comune di Forlì nel 1977 con lo scopo di salvaguardare e diffondere il patrimonio della musica classica e popolare. Nell’avvicinarsi del 50° anno di attività, il Coro è alla ricerca di nuove voci da inserire nel proprio organico, con particolare riferimento alle voci maschili.

L’appello è stato lanciato dal direttore della formazione, il maestro Omar Brui, durante la visita nella propria sede del Vicesindaco di Forlì con delega alla Cultura Vincenzo Bongiorno effettuata anche per un confronto in vista del Cinquantesimo di Fondazione nel 2027. “Cantare nel coro significa – afferma Brui – offre la possibilità di imparare e studiare tanti tipi di repertorio, di stringere rapporti di amicizia e di condividere la passione per il canto. Abitualmente il coro si riunisce nella propria sede di via Luigi Ridolfi 18 due volte a settimana , il lunedì e giovedì dalle ore 21 alle ore 23. Non occorre essere musicisti, cantanti o saper leggere la musica: l’importante è avere tanta passione e determinazione”.

“Il Coro Città di Forlì - sottolinea il vicesindaco Bongiorno - è una realtà preziosa, che tiene alto il nome di Forlì all’insegna del bel canto, della promozione della cultura musicale e dell’amicizia tra i coristi. Grazie a tutto il coro per quello che fa, e spero che l’appello del presidente Luciana Torresani e del maestro Omar Brui per nuovi coristi, trovi positiva risposta. È un’esperienza per tutti coloro che amano il canto e vogliono mettersi in gioco”.