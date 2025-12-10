Il Comune esulta: “Forlì che Brilla, subito grandi numeri”

“Numeri da capogiro, bar e pubblici esercizi presi d’assalto, parcheggi pieni e lunghe file alle attrazioni di Natale”. Il Comune di Forlì in una nota festeggia i grandi numeri che hanno caratterizzato il ponte dell’Immacolata in centro storico a Forlì, per quella che è stata senza dubbio un’inaugurazione speciale e tra le più partecipate di “Forlì che Brilla”.

A certificare il successo del tradizionale countdown natalizio culminato nell’accensione dell’imponente abete, sono alcuni indicatori concreti.

I sette varchi elettronici di FMI, nelle giornate di sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 dicembre hanno rilevato 64.402 ingressi tra autoveicoli e motocicli, oltre alle centinaia di pedoni e biciclette escluse dal conteggio.

“È stato un fine settimana indescrivibile” - commenta l’assessore ai grandi eventi, Andrea Cintorino. “I numeri parlano da soli; nella giornata dell’8 dicembre le animazioni in centro sono state davvero tantissime e la risposta dei forlivesi è stata straordinaria. Lo spettacolo illuminotecnico e musicale delle nuove architetture di luce ha tenuto tutti con il fiato sospeso, mentre l’energia di Radio Bruno, le scenografie dei Babbi Natale in moto e in bicicletta, l’esibizione delle Majorette Stelle D’Argento e la magica interpretazione del coro Flowing Chords hanno trasformato un semplice pomeriggio di dicembre in un momento indimenticabile, la dimostrazione concreta che il nostro centro è un luogo di comunità, bello e attrattivo.”