Il Comune di Forlì cerca due psicologi con incarico triennale

FORLI’. Il Comune di Forlì avvia una selezione pubblica per due incarichi professionali di psicologo, per la realizzazione di progetti di promozione del benessere e sostegno psicologico a pre adolescenti, adolescenti, genitori e adulti di riferimento nonché il supporto psicopedagogico a nuclei con figli preadolescenti e adolescenti, a famiglie con figli in affido o adozione. Le attività sono nel “Piano di zona per la salute e il benessere sociale nel comprensorio forlivese”, negli atti di programmazione del Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese e dell’Unità Minori e nelle programmazioni di carattere distrettuale rivolte ai medesimi target che si realizzano con specifiche risorse di carattere nazionale o regionale. Gli incarichi saranno di durata triennale. La partecipazione è riservata a chi è in possesso di laurea in Psicologia e iscrizione all’albo degli psicologi. E’ necessaria esperienza almeno biennale, documentata, di attività quali: conduzione di gruppi di pre adolescenti e adolescenti e di genitori con figli 0-18 anni o per vari tipi di accoglienza (adozione, affido e sostegno); attività di counselling o consulenza familiare individuale e di coppia, promozione e sostegno delle competenze genitoriali, sportelli di ascolto psicopedagogico per ragazzi e gruppi di parola per bambini e ragazzi. Le esperienze devono essere state svolte in Centri per le famiglie o consultori familiari pubblici o istituzioni o enti pubblici o ancora in enti privati accreditati o convenzionati.

Gli interessati dovranno presentare domanda, riportando in oggetto “Richiesta e curriculum per selezione pubblica per incarichi di psicologo” precisando se si tratti della candidatura per l’ambito A o B. Il tutto va inviato entro le 12 del 2 aprile, utilizzando la modulistica predisposta per ogni ambito di loro interesse (A, B). La richiesta di partecipazione, completa degli allegati, dovrà pervenire tramite pec all’indirizzo comune.forli@pec.comune.forli.fc.it. Avviso di selezione e modulistica sono consultabili sul sito internet all’indirizzo www.comune.forli.fc.it alla pagina “Bandi, Avvisi, Gare”.