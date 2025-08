Il Comune di Forlì a Bologna per l’anniversario della strage in stazione

Una rappresentanza del Comune di Forlì, con il vicesindaco Vincenzo Bongiorno accompagnato dal civico gonfalone, ha partecipato alla cerimonia in memoria delle vittime della strage avvenuta il 2 agosto 1980. Al termine della manifestazione, la delegazione forlivese ha raggiunto il cippo commemorativo che si trova al primo binario della stazione di Bologna per ricordare il sacrificio di Silver Sirotti, ferroviere di Forlì, che perse la vita nell’attentato del treno Italicus del 4 agosto 1974 e al quale è stata conferita la medaglia d’oro al valor civile. Alla cerimonia, che si è svolta alla presenza della famiglia Sirotti, insieme al Comune di Forlì hanno partecipato il Sindaco di Bologna Matteo Lepore, autorità e rappresentanze del mondo ferroviario. In ricordo di Sirotti, la città si appresta a vivere diversi momenti. Domenica 3 agosto, alle, 21, alla Fabbrica delle Candele verrà presentato il docufilm “Silver Sirotti, eroe gentile” di Fabio Blaco. Lunedì 4 agosto, alle 10, nel parco Silver Sirotti di via Ribolle si svolgerà la cerimonia istituzionale. Nelle serate del 4 e 5 agosto, in collaborazione con Avis, concerto degli Intercity Gospel Train Orchestra (sold out). Per informazioni e per vedere il docufilm che sara’ online dal 4 al 18 agosto: www.comune.forli.fc.it