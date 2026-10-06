Il Campus di Forlì apre le porte al territorio per “L’Università incontra la società”

Il Campus di Forlì apre le porte al territorio: giovedì 8 ottobre va in scena “L’Università incontra la società”, un’occasione di confronto tra l’Ateneo e la comunità locale.

L’obiettivo principale dell’incontro è la creazione di uno spazio di dialogo e co-progettazione tra l’Università di Bologna e il territorio locale, con particolare attenzione alle realtà che operano all’interno e nei dintorni del Campus forlivese, mettendo in rilievo il ruolo cruciale dell’Ateneo nella promozione della partecipazione attiva e nell’impatto sociale della ricerca.

La giornata prenderà il via con una sessione plenaria incentrata sull’università come attore fondamentale di impegno pubblico, nel corso della quale verranno condivise buone pratiche ed esperienze di collaborazione raccontate direttamente dalle rilevanti voci del territorio. A seguire, si terranno diversi tavoli di lavoro tematici progettati per stimolare il confronto interdisciplinare, la nascita di nuove idee di progetto e lo sviluppo di sinergie mirate alla creazione di valore condiviso. Il dibattito prenderà le mosse dalle sfide quotidiane affrontate dagli attori locali nei propri contesti di riferimento, così da favorire l’innesto e l’integrazione delle competenze e dei contributi accademici.

Dopo i saluti istituzionali previsti alle 14.30, nell’aula 15 del Teaching Hub, si svolgerà un incontro intitolato “Prospettive sul territorio e le sue sfide sociali”. La sessione proseguirà con la presentazione dei progetti e delle iniziative di impegno pubblico. Infine, al termine di una pausa dedicata al networking, i lavori riprenderanno con i tavoli tematici di approfondimento allestiti presso le aule del Padiglione Morgagni. I tre diversi temi favoriranno confronto e dialogo strutturato tra università e associazioni, terzo settore, enti territoriali e imprese, stimolando la nascita di nuove idee e sinergie da sviluppare nell’ambito di collaborazioni e progettazione congiunte. Partendo dalle sfide ed esigenze che gli attori esterni quotidianamente affrontano nei contesti locali in cui operano, si cercherà di favorire l’innesto di contributi e competenze da parte i ricercatori e le ricercatrici presenti.