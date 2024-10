Il 29° daspo urbano a Forlì: 24enne pluridenunciato non potrà entrare nei locali del centro storico per 4 anni

La Divisione Anticrimine della Questura di Forlì-Cesena ha eseguito il provvedimento di “Daspo urbano” nei confronti di un cittadino straniero di 24 anni. Il giovane è noto per essere spesso al centro di segnalazioni di cittadini e di fatti di cronaca per risse, aggressioni ed episodi di spaccio di stupefacenti nel centro storico ed è stato più volte destinatario di denunce. Considerato il profilo di pericolosità del giovane, il Questore ha adottato nei suoi confronti il provvedimento che dispone il divieto, per 4 anni, di far accesso ai pubblici esercizi – o di stazionare nei pressi – presenti nel centro storico di Forlì, con prescrizione dell’obbligo di firma quotidiano in Questura per due anni.

La violazione di questa misura di prevenzione (la ventinovesima adottata dal Questore nel solo 2024) comporta la reclusione da 1 a 3 anni e la multa da 10.000 a 24.000 euro.

“Il provvedimento adottato, l’ennesimo, rientra nell’ambito di una strategia di contrasto al degrado nel centro storico finalizzata a garantire la sicurezza dei residenti – precisa il Questore, Claudio Mastromattei - stiamo adottando ogni iniziativa utile, disponendo servizi di controllo straordinari anche con le unità cinofile, segnalando tempestivamente la commissione dei reati all’Autorità Giudiziaria e intervenendo con rigore con provvedimenti amministrativi e misure di prevenzione di esclusiva competenza dell’Autorità di Pubblica Sicurezza”.