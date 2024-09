“I nuovi genitori? Oggi sono i nonni”: Forlì ne celebra l’importanza

Il Comune di Forlì, in collaborazione con il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese e i volontari di “Nati per Leggere”, organizza per mercoledì 2 ottobre e giovedì 10 ottobre due momenti di incontro e narrazione dedicati alla figura dei nonni presso il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese in via Fortis n. 12.

Si parte mercoledì 2 ottobre, in occasione della Festa dei Nonni, con l’evento “W I NONNI”, un pomeriggio di letture ad alta voce per nonni e nipoti (0/6 anni) a cura dei Volontari di Nati per Leggere, con Silvia Donati, psicologa, e in collaborazione con la Biblioteca Comunale Saffi. (I° turno dalle 15.00 alle 16.30 e II° turno dalle 17.00 alle 18.30).

Si replica giovedì 10 ottobre, dalle 18.00 alle 20.00, con l’incontro “I NONNI...FANNO I NONNI O SONO DAVVERO I NUOVI GENITORI?” a cura di Roberto Rossini, pediatra, neonatologo e nonno in pensione per riflettere sull’importanza di queste figure e sulle nuove relazioni che si creano e che richiedono cura.

“I nonni sono una risorsa preziosa per la comunità” - spiega il vicesindaco e assessore alle politiche per la famiglia Vincenzo Bongiorno - “con questi due eventi vogliamo celebrare l’influenza e l’importanza sociale di questa figura, diventata ancor più insostituibile e determinante nella crescita dei nostri ragazzi.”

Gli incontri sono gratuiti ed è necessaria l’iscrizione.

Per informazioni: tel. 0543 712667 - centrofamiglie@comune.forli.fc.it

Prenotazioni: icos.comune.forli.fc.it