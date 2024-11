I big politici a Forlì verso le elezioni regionali

Sabato mattina alle 9 il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti incontra a porte chiuse la Fondazione Cassa dei risparmi, non è esclusa la sua presenza alle celebrazioni del’80° anniversario della Liberazione. Il vice premier e segretario della Lega, Matteo Salvini, invece, torna a Forlì per sostenere i candidati al consiglio regionale, in particolare l’ex vicesindaco Daniele Mezzacapo. Il leader del Carroccio sarà alla pasticceria “Le 3 sorelle”, in piazza Saffi, oggi alle 18.30. Quasi nello stesso momento anche la segretaria del Pd, Elly Schlein sarà in città al fianco dei candidati dei dem, Valentina Ancarani e Daniele Valbonesi. L’appuntamento è alle 18 al circolo Arci di viale Bologna 250, alla Cava. Insieme a Schlein anche il segretario regionale del Pd, Luigi Tosiani. La lunga volata conclusiva della campagna elettorale inizia già alle 10.30 con la presenza del senatore Maurizio Gasparri nella sede di Forza Italia in piazza Saffi. Nella mattinata odierna prima a Predappio e poi a Bertinoro è atteso il candidato alla presidenza del centrosinistra, Michele De Pascale. La candidata del centrodestra Elena Ugolini, invece, sarà questa sera alle 20.30 alla Collina dei Conigli, al Parco Urbano di Forlì, per confrontarsi sul futuro della Regione con i giovani della provincia di Forlì e Cesena. L’evento è aperto a tutti e sarà previsto un dj set finale.