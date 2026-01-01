I 2mila chilometri del Babbo Natale di Forlì sulla slitta turbodiesel: “Il premio è strappare un sorriso ai bimbi”

«Lo scopo del mio viaggio? Strappare più sorrisi possibili ai piccoli che incontro». Davide Marchetti, l’artigiano forlivese prestato alla solidarietà, è appena rientrato dall’ennesima spedizione natalizia, che l’ha visto peregrinare da nord a sud della Penisola, accompagnato da un poker di elfi romagnoli. Il volontario ha percorso 2mila chilometri in pochi giorni a bordo di una slitta turbodiesel, con in testa un’idea meravigliosa: portare doni a tanti minori in difficoltà, ammalati o disabili. E’ un impegno che porta avanti imperterrito da almeno 30 anni, sostenuto dagli amici del Gruppo di preghiera “Padre Pio” di Santa Maria del Fiore, da lui fondato nel 1995.