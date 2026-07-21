Hpv, virus che colpisce 8 persone su 10: «La prevenzione è l’arma più efficace»

L’infezione da Papillomavirus umano (Hpv) riguarda, nel corso della vita, circa l’80% delle persone sessualmente attive. Silenziosa e spesso asintomatica, può in alcuni casi favorire lo sviluppo di tumori. Vaccinazione e screening restano le armi più efficaci per prevenire e intercettare precocemente la malattia. Ne abbiamo parlato con Giovanna Rita Indorato, direttrice dell’unità operativa salute donna e infanzia di Forlì e con Gianluigi Belloli, direttore dell’unità operativa Igiene e Sanità Pubblica di Forlì e Cesena.