Hera, un “cervellone” a Forlì controlla da remoto 10mila impianti GALLERY

FORLI’. Una sala di quasi 400 mq, uno schermo gigante di 60 metri quadrati, oltre 50 postazioni per tecnici e operatori, 15.000 schermi sinottici di controllo, una supervisione degli impianti e un call center tecnico attivi 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, 13 numeri verdi gestiti e 260 linee di comunicazione telefoniche in ingresso divise per servizio e con indirizzamenti prioritari. Sono solo alcune delle caratteristiche del Polo Telecontrollo Reti e Impianti e Call Center Tecnico del Gruppo Hera a Forlì, in via Balzella, interamente progettato dalla multiutility. Inaugurato nel 2008, si è via via ampliato sia in termini di territori gestiti e numero di servizi, sia in termini dimensionali, tanto che oggi sono 10 mila gli impianti e quasi 800 mila i punti (sensori su sezioni di condotte e di impianti) telecontrollati a distanza su una rete di oltre 74.000 km. Questa infrastruttura all’avanguardia è stata visitata oggi da una delegazione del Comune di Forlì, presieduta dal sindaco Gianluca Zattini, con due guide d’eccezione: il presidente esecutivo del Gruppo Hera Cristian Fabbri e l’amministratore delegato Orazio Iacono.