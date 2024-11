Hanno 16 ore di permessi retribuiti per progetti sociali e i dipendenti Celanese puliscono Forlì

Ore di permessi retribuiti impiegati a fin di bene per progetti sociali. Lunedì 25 novembre, circa un centinaio di dipendenti della Celanese Production Italy S.r.l., insieme alle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) di Forlì e con la collaborazione di Alea Ambiente, hanno partecipato a un’iniziativa di pulizia di alcune aree della città, rimuovendo rifiuti abbandonati.

A dare il via all’iniziativa è stato il saluto dell’assessore all’Ambiente Giuseppe Petetta che si è recato presso il polo chimico dove ha espresso la sua riconoscenza per l’impegno di tutti i volontari e per l’organizzazione di attività di questo genere a favore della collettività.

I dipendenti, organizzati in gruppi, hanno operato nelle zone identificate dalle Gev come necessitanti di intervento per il recupero dei rifiuti. Sotto la supervisione di un coordinatore interno e delle guardie ecologiche, hanno potuto effettuare una corretta differenziazione dei materiali rinvenuti, gestendo in modo specifico anche i rifiuti speciali.

Alea ha fornito tutta l’attrezzatura necessaria per lo svolgimento dell’attività, inclusi guanti, pinze raccoglitrici, palette e sacchetti per la raccolta differenziata, facilitando così un efficace lavoro di squadra tra i gruppi di volontari.

Questa attività per Celanese si colloca all’interno di un programma strutturato di “volontariato di impresa”. L’azienda infatti, durante tutto l’anno, propone progetti sociali ai quali i propri collaboratori possono partecipare durante l’orario di lavoro e offre a ciascun dipendente a tempo pieno 16 ore di permesso retribuito per attività di volontariato, consentendo loro di perseguire opportunità in linea con i propri interessi. I dipendenti che accumulano ore di volontariato possono ricevere piccole sovvenzioni fino a un massimo di 500 euro all’anno, da destinare esclusivamente a organizzazioni no profit.