Halloween a Forlì: raddoppiati gli agenti sul territorio urbano

Dodici agenti e sei pattuglie della Polizia Locale presidieranno il territorio urbano per la festività di Halloween. È quanto messo in campo dal Comune di Forlì, in sinergia con le altre forze dell’ordine, per prevenire e contrastare eventuali episodi di degrado, inciviltà e disordine pubblico in occasione della tradizionale festa popolare alla Vigilia di Ognissanti. “Lo sforzo messo in campo da questa Amministrazione per far sì che la festa di Halloween si svolga in un clima sereno, di sano divertimento e sicurezza è davvero importante – spiega l’assessore Luca Bartolini - d’intesa con le altre Forze dell’Ordine e il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, abbiamo raddoppiato il numero di agenti di pattuglia sul nostro territorio per garantire maggiore sicurezza, tutela delle persone e rispetto della quiete pubblica. Halloween, infatti, è una festa che nel tempo è entrata a far parte delle abitudini della nostra comunità, soprattutto tra i più giovani, ma purtroppo molto spesso si tramuta anche in un’occasione di disordine e insicurezza.”

“Ringrazio gli agenti della Polizia Locale che hanno dato disponibilità per questi turni rinforzati - aggiunge il Comandante Claudio Festari - le pattuglie di turno in queste ore garantiranno un servizio più esteso e capillare di controllo e rispetto dell’ordinanza sul divieto di utilizzo di prodotti pirotecnici, e rappresenteranno un punto di riferimento importante per la salvaguardia del patrimonio e dell’incolumità pubbliche”.