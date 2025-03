A dicembre del 2024, grazie all’iniziativa speciale “Regala un sogno” di SuperEnalotto SuperStar sono stati assegnati 1.000 premi garantiti da 10mila euro ciascuno, per un totale di ben 10 milioni di euro nell’arco di 4 concorsi speciali consecutivi. Tanti italiani hanno partecipato all’iniziativa speciale, giocando sia online che nei punti di vendita Sisal di tutta Italia. E, mentre in più fortunati stanno già gustando i benefici della vincita, c’è qualcuno che forse non si è ancora accorto della sua buona sorte: dei 1.000 premi, infatti, sono 82 quelli non ancora riscossi.