Guida ubriaco per Forlì e non ha mai avuto la patente: denunciato dai Carabinieri

La compagnia dei Carabinieri di Forlì ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato a prevenire e reprimere i reati. Sono state complessivamente identificate 623 persone e controllati 455 veicoli, con 4 persone denunciate.Da segnalare in particolare due casi. Il primo riguarda la denuncia di un automobilista per “guida in stato di ebbrezza alcolica” poiché identificato alla guida di autovettura in stato di alterazione con valore etilico superiore a 1,5 g/l. Il conducente è stato anche sanzionato amministrativamente poiché privo di patente di guida mai conseguita mentre l’autovettura è stata affidata ad un conoscente;

Denunciati altri due uomini, di cui uno pregiudicato, per furto e ricettazione di oltre 40 confezioni di profumi, sottratti con destrezza da esercizi commerciali, sottoposti a sequestro per la restituzione ai legittimi proprietari.