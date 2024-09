Guasto all’aereo, cancellati i voli all’aeroporto di Forlì: disagi per 400 passeggeri

Amara sorpresa per i passeggeri in partenza nella giornata di venerdì 27 settembre 2024 dall’aeroposrto “Luigi Ridolfi” di Forlì. Infatti, i voli diretti ad Atene, Trapani e Catania, sono stati cancellati a seguito di problemi tecnici dell’aeromobile. In particolare, è saltata la programmazione e i viaggiatori non hanno potuto raggiungere la destinazione. FA, la società di gestione dello scalo di via Seganti, informa che «il mezzo che doveva effettuare le tratte Forlì-Trapani, Forlì-Atene e Forlì-Catania ha riportato problemi tecnici, per cui i voli sono stati cancellati. Con i nostri operatori e collaboratori stiamo fornendo assistenza a circa 400 passeggeri». La stessa società di gestione, inoltre, rassicura: «Da lunedì la situazione tornerà in pari».