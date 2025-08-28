Gruppo 8 chiude lo stabilimento di Forlì in seguito alle proteste sindacali

Il Gruppo 8 chiude i battenti, la protesta sindacale in difesa dei lavoratori che dura da mesi ha portato l’azienda a decidere la chiusura dello stabilimento di Forlì. . «Con profondo rammarico e grande tristezza, Gruppo 8 S.r.l. annuncia la cessazione definitiva di tutte le attività produttive presso lo stabilimento di Forlì. Questa difficile decisione ci è stata imposta da una campagna incessante e illegale di blocchi e intimidazioni da parte del sindacato Sudd Cobas. Non si tratta più soltanto di un attacco contro Gruppo 8 - afferma l’azienda -, ma di un assalto coordinato all’intero settore manifatturiero di Forlì-Cesena».