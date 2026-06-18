Giuseppe Conte a Forlì venerdì 19 giugno per incontrare i lavoratori della Electrolux

Venerdì 19 giugno il presidente del MoVimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, sarà a Forlì per una visita che avrà come momento centrale l’incontro alle 16 davanti allo stabilimento Electrolux. Dalle ore 16.20 è inoltre previsto un collegamento in diretta con Tagadà, la trasmissione televisiva di La7, che porterà all’attenzione nazionale le istanze del territorio forlivese e le preoccupazioni legate al mondo del lavoro. Successivamente Giuseppe Conte visiterà la Sala Polifunzionale del quartiere Romiti, inaugurata recentemente, ricorda una nota dei 5 Stelle, “grazie anche a un contributo di 180.000 euro ottenuto dal MoVimento 5 Stelle per la sua ricostruzione”.