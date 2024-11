“Giorno della Libertà”: Forlì rende omaggio a don Francesco Ricci

Nel calendario istituzionale della Repubblica italiana, il 9 novembre è il “Giorno della Libertà”, momento di riflessione in ricordo della Caduta del Muro di Berlino avvenuta, in quella data, nel 1989. “La tappa della memoria - ricorda il Comune di Forlì in una nota - venne istituita dal Parlamento nel 2005 e ha l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo della liberazione dei Paesi oppressi dai regimi di tipo comunista e l’auspicio di affermare la democrazia per tutti i popoli schiacciati da totalitarismi. Quest’anno la riflessione sarà incentrata sulla figura di don Francesco Ricci, sacerdote forlivese che operò per diversi anni con impegno per approfondire la conoscenza in Italia e in occidente dei Paesi dell’Europa dell’Est e delle privazioni alla libertà di opinione e pensiero che subivano a causa di dittature comuniste. Don Francesco garantì sostegno e aiuti a quelle popolazioni oppresse, anche recandosi, più volte, personalmente oltre cortina”.

Nella primavera scorsa, la sua memoria è stata insignita di una importante onorificenza dalla Repubblica di Polonia. Per commemorare questa straordinaria testimonianza umana e culturale, il Comune e il Centro Don Francesco Ricci promuoveranno un incontro che si svolgerà nella Sala del Consiglio Comunale giovedì 28 novembre, alle ore 20.30, alla presenza dell’Ambasciatore della Polonia presso la Santa Sede e del Console polacco di Milano.

“In attesa dell’incontro - afferma il vicesindaco Vincenzo Bongiorno - ho reso onore alla memoria di Don Francesco a nome dell’intera città. A 35 anni dalla caduta del Muro di Berlino, il suo insegnamento e il suo esempio sono ancora oggi di grande attualità e devono continuare a costruire consapevolezza dell’importanza di opporsi ad ogni forma di totalitarismo e di negazione della libertà”.