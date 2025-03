Giornate Fai 2025: i siti da visitare a Forlì, Predappio e Galeata

A Forlì, in via Piero Maroncelli 7, si potrà visitare palazzo Merlini dove, per la prima volta, il pubblico potrà visitare gli ambienti dell’appartamento al piano terra per ammirare la raffinatissima creazione di Felice Giani dopo il recente e accurato restauro. Si potrà accedere ai saloni di rappresentanza del Circolo Democratico Forlivese, riccamente decorati nel XVIII e XIX secolo e ci si immergerà nell’atmosfera vissuta dal ramo secondario della famiglia Merlini prima dell’estinzione nel 1880, quando il palazzo passò per eredità alla famiglia Giorgetti, che lo vendette a metà del XX secolo.

Anche Predappio svelerà il suo volto più inedito con la possibilità di visitare le Ex Gallerie Caproni, in via Giorgio Zoli, 63. L’ ex fabbrica Caproni comprendeva due gallerie scavate nella collina di fronte al complesso principale. Guidata dall’ingegnere Gian Battista Caproni, la realtà era stata voluta da Benito Mussolini, all’inizio degli anni Trenta del secolo scorso, per costruirvi aeroplani. Oggi l’unica parte della struttura ad essere utilizzata e visitabile è uno dei due tunnel, lunghi più di 100 metri, concepiti per potervi spostare le lavorazioni in caso di bombardamenti, divenuto sede del Progetto Ciclope dell’Università di Bologna. Le viste, della durata di un’ora, sono in programma sabato, 9:30-13 e 14:30-18 con l ultimo ingresso mattutino alle 12 e il pomeridiano alle 17.