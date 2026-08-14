Gestione del verde: 2,5 milioni l’anno e messi a dimora 10mila nuovi alberi

Erba alta nelle aree cittadine, parchi da curare e le nuove insidie legate al cambiamento climatico: la gestione del verde pubblico è un tema da sempre al centro del dibattito cittadino e dell’attenzione dei residenti. Per garantire la cura, la sicurezza e la decorosa vivibilità degli oltre 3 milioni di metri quadrati di aree verdi e dei più di 50mila alberi censiti, l’amministrazione comunale investe ogni anno circa 2,5 milioni di euro. Una somma che può variare a seconda dell’andamento delle stagioni, dei contratti in essere e delle specifiche necessità territoriali, e che copre un ventaglio ampio di interventi che vanno dalla gestione quotidiana dei parchi alla potatura e all’abbattimento delle piante a rischio, fino al rinnovo dei giochi e degli arredi urbani e ai controlli di stabilità eseguiti da agronomi professionisti. «La programmazione ordinaria degli sfalci dell’erba prevede in media 11 interventi all’anno, di cui 5 dedicati specificamente ai parchi pubblici e 6 ai giardini delle scuole – spiega l’assessore Giuseppe Petetta –. La priorità assoluta dell’Amministrazione viene riservata proprio agli istituti scolastici, a tutti gli edifici pubblici con funzione aggregativa, ai parchi e alle aree verdi del centro e dei quartieri a maggiore affluenza di cittadini».