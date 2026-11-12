Gardini: “Forlì capitale dell’economia sociale”

Forlì
  • 12 novembre 2026
L’intervento di Maurizio Gardini
L’intervento di Maurizio Gardini

Si è aperta oggi nell’ex chiesa di San Giacomo la prima edizione del Festival dell’Economia Sociale promosso dalla Fondazione Economia Sociale ETS, costituita da Confcooperative, E-Ius e Fondazione Terzjus. Un sistema di economia reale che vede protagonisti: cooperative, organizzazioni del Terzo settore, enti sportivi dilettantistici, enti religiosi, Credito Cooperativo, fondazioni di origine bancaria e filantropia. Un mondo che nel Piano rappresentano 400mila organizzazioni, oltre 1,53 milioni di lavoratori e 4,6 milioni di volontari richiamati dal Piano.

Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative ha dichiarato: “I protagonisti dell’economia sociale condividono una scelta di fondo: mettere l’attività economica al servizio di finalità collettive, in una logica in cui la persona viene prima del profitto. Il noi prima dell’io. L’interesse collettivo che precede quello individuale”.

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