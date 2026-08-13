Galeata, valli del Rabbi e del Bidente da settembre più “vicine”

Si fa più stretto e puntuale il collegamento fra le vallate del Rabbi e del Bidente. Da settembre il servizio esclusivamente ad uso degli studenti verrà ampliato e sostituito da un servizio di trasporto generico utilizzabile da parte di ogni cittadino. La tratta interessata è quella da San Zeno fino alla frazione di Pianetto ma sul versante del Rabbi gli orari saranno in coincidenza con quelli della linea 129 gestita da Start Romagna. Lo annuncia la sindaca di Galeata Francesca Pondini: «Il nuovo piano per la mobilità è stato pensato per accorciare le distanze e garantire collegamenti efficienti per le frazioni. Il nuovo servizio permetterà di collegare Galeata centro con San Zeno garantendo l’interscambio con la linea 129 e la frazione di Pianetto. Una riorganizzazione pensata non solo per la fascia scolastica che diventa risorsa preziosa per lavoratori, anziani e chiunque desideri spostarsi». Gli orari completi anche per il tratto da Galeata a San Zeno, saranno consultabili sul sito di Start Romagna mentre i biglietti sono acquistabili con le stesse modalità di quelle del trasporto pubblico locale iniziando dalle tabaccherie. Un’ulteriore opportunità è offerta dall’iniziativa “salta su” con l’abbonamento che diventa gratuito per gli studenti appartenenti a nuclei familiari con Isee inferiore a 30mila euro. In caso di superamento del limite stabilito si potrà accedere al rimborso inoltrando domanda tramite il bando che verrà pubblicato dall’Asp San Vincenzo de’ Paoli all’inizio dell’anno scolastico.