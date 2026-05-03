Galeata. Tragico frontale in località Strada San Zeno: muore una donna di 67 anni, ferito gravemente il marito

Tragico scontro frontale nei pressi della località Strada San Zeno, nel comune di Galeata, nel quale ha perso la vita una donna di 67 anni di Comacchio, mentre il marito è stato trasportato in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena in gravi condizioni. Erano circa le 16,15 quando una Mini countryman che viaggiava in direzione Forlì, condotta da un ravennate con a bordo altre tre persone, per cause in corso di accertamento si è scontrata con una Hyundai i 20 proveniente dalla direzione opposta con a bordo 4 persone. I passeggeri seduti dietro alla Hyundai hanno avuto la peggio: nell’impatto la donna di 67anni ha perso la vita e il marito è rimasto ferito gravemente. Ferite di minore entità per tutte le altre persone coinvolte nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Galeata, il Radiomobile della compagnia di Meldola, i Vigili del fuoco volontari di Civitella e i vigili del fuoco del distaccamento di Rocca San Casciano. La strada è stata chiusa per consentire i rilievi e le operazioni di ripristino.