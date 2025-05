Galeata, Sp 4 del Bidente, i lavori finiranno nell’autunno del 2025

GALEATA. Il cantiere sulla SP 4 del Bidente al km 55+500 in località Pianetto nel Comune di Galeata procede secondo i programmi stabiliti. La realizzazione dei pali di valle è conclusa e nelle prossime settimane si procederà, come previsto, con le lavorazioni finalizzate al completamento della struttura con la trave di coronamento. I lavori proseguono quindi con regolarità e, salvo imprevisti, entro fine giugno si completerà il piano viabile adiacente la nuova palificata, con la posa in opera della barriera di sicurezza e il conseguente trasferimento della circolazione stradale, sempre a senso unico alternato con semaforo, sulla nuova sovrastruttura realizzata.

Parallelamente, nelle prossime settimane si procederà con le attività di potenziamento del sistema di regimazione delle acque di monte. Le fasi successive saranno finalizzate alla realizzazione della nuova struttura di sostegno di monte con rimodulazione del pendio, al completamento della carreggiata stradale e alla regolarizzazione del terreno di valle.

Il cantiere di Pianetto è uno degli interventi più complessi messi in campo dalla Provincia di Forlì-Cesena a seguito dell’alluvione di maggio 2023 e finanziato dalla struttura commissariale per la ricostruzione. I lavori, realizzati dalla ditta Coromano di Bertinoro per un importo di quasi 2 milioni di euro, termineranno, salvo imprevisti, nell’autunno 2025.

«Questo intervento rappresenta un’opera strategica per la viabilità dell’alta valle del Bidente - dichiarano Roberto Cavallucci, consigliere provinciale delegato alla viabilità del territorio forlivese, Ilaria Marianini Sindaco di Santa Sofia e Francesca Pondini Sindaco di Galeata che hanno effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo - Ringraziamo i cittadini e le imprese locali per la pazienza che dimostrano durante l’esecuzione dei lavori, consapevoli dell’importanza di questo collegamento per l’economia e la vita quotidiana della vallata. La Provincia ed i Comuni di Santa Sofia e Galeata continuano a monitorare costantemente l’avanzamento dei lavori per garantire la massima sicurezza e il rispetto delle tempistiche previste.»