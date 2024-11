Galeata. Quindici studenti del “Vassallo” voleranno a Dubai per una competizione internazionale

Sono 15, tra cui una ragazza, gli studenti dell’istituto professionale Vassallo di Galeata che voleranno a Dubai dal 17 al 23 febbraio 2025. La scuola, infatti, è l’unica realtà italiana selezionata per partecipare alla competizione internazionale “Electreic vehicle grand prix for hig school”, al quale hanno aderito 50 istituti di tutto il mondo. In particolare gli alunni dovranno assemblare un veicolo a propulsione elettrica, seguendo indicazioni progettuali ben precise e potendo adattare l’assetto della vettura grazie ai dati raccolti con prove su pista. «E’ un anno che lavoriamo al progetto - dice Enrico Peperoni che insieme ad altri due docenti, Matteo Greppi e Gabriele Nuzzolo, hanno seguito i ragazzi -. Siamo partiti dalla parte elettronica, una volta arrivati negli Emirati, e ospiti nell’hangar di Porsche, ci concentreremo sulla parte meccanica. Dopo una serie di test, sceglieremo il modello di vettura da far partecipare alla competizione».

«E’ un’occasione unica per i ragazzi e per la scuola - fa eco la dirigente scolastica, Maura Bernabei -. Con questo progetto andiamo a favorire alcune priorità strategiche dal punto di vista didattico, in primis diamo una spinta motivazionale agli alunni nel loro percorso scolastico, oltre a promuovere l’acquisizione di competenze importanti per la loro crescita professionale». Insomma, un’occasione per testare con mano quanto appreso tra i banchi, cimentarsi con la lingua inglese e fare un’esperienza diversa confrontandosi con altri coetanei provenienti da tutto il mondo. «Un progetto ambizioso e innovativo, ma allo stesso tempo sensibile anche a una delle tematiche più urgenti, la salvaguardia del pianeta, in quanto i ragazzi sono stimolati alla ricerca di soluzioni più sostenibili - afferma la sindaca di Galeata, Francesca Pondini -. L’istituto Vassallo, che conta 140 alunni, è un fiore all’occhiello per tutta la Valle del Bidente e non solo, ma è anche l’unica scuola italiana a partecipare alla competizione». A sponsorizzare la partecipazione dell’istituto professionale di Galeata è la Confartigianato Forlì. «Non è un caso che abbiamo deciso di sostenere la scuola Vassallo - dice Mauro Collina, segretario Confartigianato Forlì -. Da alcuni anni i nostri artigiani lamentano una forte criticità nel reperire figure professionali altamente specializzate, da qui la volontà di dare un segnale e credere nei giovani che per altro frquentano l’istituto collocato in un’area interna, dove sappiamo essere più difficile fare impresa».

«Supportiamo con convinzione il progetto - afferma il presidente Luca Morigi -. Siamo convinti che serva un cambio culturale, ovvero le famiglie e la società non devono classificare le scuole come di serie A o di serie B. Bisogna dare attenzione alla passione e all’impegno che ogni ragazzo mette nel proprio percorso, senza dimenticare gli sbocchi occupazionali che una scuola come quella di Galeata può offrire».