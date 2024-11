Galeata. Progetto Info Point diffusi, insieme a Santa Sofia e Premilcuore, per promuovere i territori

«I migliori narratori di un territorio sono proprio coloro che hanno investito su di esso». È il pensiero della sindaca di Galeata Francesca Pondini sul progetto Info point diffusi di cui il suo comune è capofila in un’allenza con Premilcuore e Santa Sofia. «L’obiettivo – continua Pondini – è quello di creare sinergie fra il patrimonio naturalistico, culturale e archeologico». Il progetto è strutturato in sette moduli per undici ore complessive, il primo già iniziato martedì 5 a Santa Sofia con l’introduzione dei tre sindaci ed una lezione sul Parco Nazionale a cura di Franco Locatelli del servizio promozione dell’Ente e di Benedetta Ravaioli della Cooperativa Atlantide che gestisce i servizi turistici della Diga di Ridracoli. Giovedì 7 il tema è stato “Premilcuore e il suo territorio”, con una conferenza dello storico Gian Luca Brusi, domani si parlerà invece di marketing turistico per le valli del Bidente e del Rabbi con il giornalista Paolo Poponessi. Questi ultimi due incontri a distanza. Visita guidata a Galeata è il tema del Modulo 4 fissato per giovedì 14 novembre (ore 14,30) in presenza, che avrà come docente Caterina Mambrini direttrice dell’omonimo Museo. Martedì 19 novembre escursionismo e cicloturismo alla scoperta del territorio, tema spiegato a distanza da Peppe Esposito guida cicloturistica, Tommaso Anagni dell’associazione Bidente Bike ed Emiliano Conficoni del gruppo escursionistico La Lama. La visita al centro visite del Parco di Premilcuore occuperà la giornata di giovedì 21, in presenza, con la guida di Valentina Stradaioli della cooperativa Atlantide. Conclusione martedì 26 novembre (ore 14,30) a Santa Sofia con visita alla mostra d’arte contemporanea, centro storico e parco sculture all’aperto ancora con Caterina Mambrini. Tutti gli appuntamenti hanno la durata massima di due ore.

«L’obiettivo – spiega la sindaca di Santa Sofia Ilaria Marianini – è quello di formare i partecipanti per fornire accoglienza e informazioni turistiche agli ospiti del nostro territorio».