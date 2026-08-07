Galeata, motociclista di 28 anni muore in un incidente

Drammatico incidente stradale intorno alle 21 a Galeata. Un motociclista di 28 anni è morto dopo lo scontro con un Volkswagen guidata da un uomo. Al fianco del conducente una donna di 82 anni poi trasportata in ospedale. Sul posto ambulanze e carabinieri. I medici hanno praticato a lungo il massaggio cardiaco, ma alla fine non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Inutile il volo dell’elimedica del 118, che non ha nemmeno caricato il paziente. Poi è toccato al militari dell’Arma identificare il giovane e in seguito avvertire la famiglia della vittima. Il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto ad estrarre la donna dall’autovettura, rimasta ferita all’interno dell’abitacolo, per poi affidarla alle cure dei sanitari presenti sul posto. La donna è stata poi condotta all’ospedale di Forlì in condizioni di media gravità. La circolazione lungo la strada è stata temporaneamente chiusa per consentire ai Carabinieri di effettuare i rilievi e le operazioni di competenza.